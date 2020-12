Unicredit, Carlo Bonomi: "Non piace la presunta interferenza politica" (Di martedì 1 dicembre 2020) Un giudizio sull’uscita dell’a.d. Jean Pierre Mustier da Unicredit? “Credo che la risposta l’ha data il mercato, ha perso 2,5 miliardi di patrimonializzazione in due giorni E’ una operazione che non piace al mercato”, dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Ospite di Zapping su RaiRadio1 Il leader egli industriali evidenzia: al mercato “soprattutto non piace vedere operazioni non di mercato ma che hanno un a direzione politica”; “il mercato ha dato un indirizzo ben chiaro: ha fato capire che quando ci sono presunte interferenze di natura politica queste non piacciono” Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Un giudizio sull’uscita dell’a.d. Jean Pierre Mustier da? “Credo che la risposta l’ha data il mercato, ha perso 2,5 miliardi di patrimonializzazione in due giorni E’ una operazione che nonal mercato”, dice il presidente di Confindustria,. Ospite di Zapping su RaiRadio1 Il leader egli industriali evidenzia: al mercato “soprattutto nonvedere operazioni non di mercato ma che hanno un a direzione”; “il mercato ha dato un indirizzo ben chiaro: ha fato capire che quando ci sono presunte interferenze di naturaqueste non piacciono”

