Quella volta che Adriano Celentano e Mogol dedicarono una canzone a Lucio Battisti (Di martedì 1 dicembre 2020) Adriano Celentano dedicò il suo brano “L’arcobaleno” allo scomparso Lucio Battisti ma tutto partì da Mogol e da un sogno particolare Correva l’anno 1999 quando Adriano Celentano pubblicò l’album “Io non so parlar d’amore“, che rappresenta ancora oggi uno dei suoi maggiori successi. Nel disco sono contenuti alcuni dei brani che hanno accompagnato l’artista negli L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 1 dicembre 2020)dedicò il suo brano “L’arcobaleno” allo scomparsoma tutto partì dae da un sogno particolare Correva l’anno 1999 quandopubblicò l’album “Io non so parlar d’amore“, che rappresenta ancora oggi uno dei suoi maggiori successi. Nel disco sono contenuti alcuni dei brani che hanno accompagnato l’artista negli L'articolo proviene da YesLife.it.

Gazzetta_it : Lino #Banfi ricorda: 'Quella volta in cui chiesi a #Maradona di vestirsi da donna...' - annatrieste : Ogni volta che in queste ore qualcuno mi scrive che esagero o mi dice qualcosa di brutto su Maradona mi viene in me… - ReginaBaresi : “Che non si chieda mai più ad una donna stuprata com’era vestita quella notte.” Almeno una volta nella vita, una do… - Nonnadinano : RT @fabiotonacci: Tre mesi fa l'omicidio di #willy a #Colleferro. Per la prima volta Samuele, anche lui quella notte pestato dal branco dei… - paoloigna1 : RT @fabiotonacci: Tre mesi fa l'omicidio di #willy a #Colleferro. Per la prima volta Samuele, anche lui quella notte pestato dal branco dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella volta Quella volta che Muggiò vide Maradona Tuttocampo Elisabetta Gregoraci, Mino Magli e i dettagli della presunta storia: "Quella volta in cui Briatore..."

Mino Magli non si ferma e continua ad appellarsi a quella che lui ha definito sua ex: Elisabetta Gregoraci. L'uomo, più grande di lei, ...

Giornata mondiale contro l’Aids, l’epidemia che non si vede ma non si arresta. “Immunità? Hiv muta continuamente”

L’epidemia di Hiv non si vede ma non si arresta. Nonostante il progressivo calo delle nuove diagnosi di infezioni dal 2012, confermato anche nel 2019 (2531 rispetto alle 3003 nel 2018 e 4162 nel 2012) ...

Mino Magli non si ferma e continua ad appellarsi a quella che lui ha definito sua ex: Elisabetta Gregoraci. L'uomo, più grande di lei, ...L’epidemia di Hiv non si vede ma non si arresta. Nonostante il progressivo calo delle nuove diagnosi di infezioni dal 2012, confermato anche nel 2019 (2531 rispetto alle 3003 nel 2018 e 4162 nel 2012) ...