Qual è il nostro prezzo su internet

(Di martedì 1 dicembre 2020) Chissàe è il vostro? Per una fetta della vostra vita sembra che il valore oscilli tra i 100 e i 1.500 dollari. La fetta a cui mi riferisco è la casella di posta elettronica lavorativa e la valutazione è stata fatta da un gruppo di criminali, sembra di matrice russa, che la scorsa settimana ha organizzato la vendita al dettaglio di utenze di posta elettronica appartenenti a manager e dipendenti di aziende sparse in tutto il mondo. Ovviamente ilvaria a seconda del ruolo e della dimensione dell'organizzazione. Come possano essere create basi dati di questo tipo non è un mistero. Esistono malware sofisticati, ma non troppo, che filtrano informazioni da centinaia di migliaia di dispositivi infettati senza alterarne in alcun modo il funzionamento, quindi il proprietario ha ben poche possibilità di rendersi conto di ...