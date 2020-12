“Portata in reparto” Strage di Erba | preoccupazione per Rosa Bazzi | l’annuncio del suo avvocato

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 1 dicembre 2020) Ladiè ricordata nitidamente da tutti gli italiani. Per quel massacro sono stati condannati all’ergastoloe Olindo Romano, i quali hanno voluto professare ancora una volta la loro innocenza tramite gli avvocati. La difesa della coppia aveva infatti chiesto alla Cassazione di prendere in esame altri reperti, ma è arrivato un no che non ha comunque gettato nello sconforto il legale Schembri. Quest’ultimo ha infatti promesso che continuerà ad andare avanti per la sua strada. Schembri ha affermato: “Leggeremo le motivazioni della Cassazione, ma voglio precisare che andremo comunque avanti nella richiesta di revisione della sentenza che ha condannatoall’ergastolo. Se non dovessimo avere il consenso all’esame di quei campioni, avremo una carta in meno, ma ...