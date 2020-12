Pa e Digitale, l’esperto: “Dad, click day, immuni? L’innovazione inciampa per mancanza di strategie” (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – Dalle difficolta’ a far viaggiare l’app Immuni, ai click day che finiscono per andare in crash, sino alla didattica a distanza indigesta a molti studenti e docenti: l’Italia continua a inciampare nella corsa all’innovazione. Il problema e’ che “da una parte c’e’ il soluzionismo tecnologico, cioe’, la voglia di risolvere i problemi con la tecnologia, dall’altra c’e’ un certo pressappochismo, cioe’, non inseriamo le diverse soluzioni tecnologiche all’interno di una strategia nazionale”. Questa la lettura dell’avvocato ed esperto in Diritto dell’Informatica Andrea Lisi, in un’intervista alla Dire. Leggi su dire (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – Dalle difficolta’ a far viaggiare l’app Immuni, ai click day che finiscono per andare in crash, sino alla didattica a distanza indigesta a molti studenti e docenti: l’Italia continua a inciampare nella corsa all’innovazione. Il problema e’ che “da una parte c’e’ il soluzionismo tecnologico, cioe’, la voglia di risolvere i problemi con la tecnologia, dall’altra c’e’ un certo pressappochismo, cioe’, non inseriamo le diverse soluzioni tecnologiche all’interno di una strategia nazionale”. Questa la lettura dell’avvocato ed esperto in Diritto dell’Informatica Andrea Lisi, in un’intervista alla Dire.

