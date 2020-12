No alla riforma del Mes? Un punto a favore di Berlusconi. La bussola di Ocone (Di martedì 1 dicembre 2020) Certo, dovrà ricredersi chi paventava che, dopo il voto a favore dello scostamento di bilancio che obtorto collo aveva ricompattato il centrodestra la settimana scorsa, tutte le contraddizioni e i nodi irrisolti nei rapporti fra le tre forze che lo compongono sarebbero riemersi il 9 dicembre quando la riforma del Meccanismo di Stabilità approvata dall’eurogruppo dovrà essere ratificata in Parlamento. All’improvviso è successo infatti qualcosa di imprevedibile: non che Lega e Fratelli d’Italia si siano smossi dalla loro posizione di chiusura sul Fondo Salva Stati, ma che Silvio Berlusconi si sia all’improvviso sfilato giudicando non “soddisfacente” per l’Italia la modifica proposta del Meccanismo di stabilità. Quella stessa modifica che invece il Movimento Cinque Stelle aveva ieri, per bocca di Vito Crimi, ... Leggi su formiche (Di martedì 1 dicembre 2020) Certo, dovrà ricredersi chi paventava che, dopo il voto adello scostamento di bilancio che obtorto collo aveva ricompattato il centrodestra la settimana scorsa, tutte le contraddizioni e i nodi irrisolti nei rapporti fra le tre forze che lo compongono sarebbero riemersi il 9 dicembre quando ladel Meccanismo di Stabilità approvata dall’eurogruppo dovrà essere ratificata in Parlamento. All’improvviso è successo infatti qualcosa di imprevedibile: non che Lega e Fratelli d’Italia si siano smossi dloro posizione di chiusura sul Fondo Salva Stati, ma che Silviosi sia all’improvviso sfilato giudicando non “soddisfacente” per l’Italia la modifica proposta del Meccanismo di stabilità. Quella stessa modifica che invece il Movimento Cinque Stelle aveva ieri, per bocca di Vito Crimi, ...

borghi_claudio : Alla luce dell'approvazione fraudolenta di gualtieri della riforma del MES di oggi pomeriggio sono molto contento d… - borghi_claudio : Nessun intervento a favore della riforma del MES da parte degli esponenti del M5S in audizione alla Camera. Da qui… - fattoquotidiano : Mes, Borghi (Lega) attacca Gualtieri: “La diffido, se dà l’ok alla riforma si assume la responsabilità penale”. Il… - effelina7155 : RT @_DAGOSPIA_: QUEL VETO NON VETO – GUALTIERI DA’ L’OK ALLA RIFORMA DEL MES. BORGHI VUOLE FARLO ARRESTARE - AlvisiConci : RT @CottarelliCPI: Burrasca sulla riforma del MES dopo l’eurogruppo. Borghi: no alla riforma e al prestito MES sanitario. Crimi: sì alla r… -

