Mes | Della Vedova | ' Pd e Iv dicano sì e non lascino Italia in zona grigia'

(Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - “Sul Mes va in onda la commedia degli equivoci: quello di un M5S europeista e quello di un centrodestra diviso. La verità è che l'opposizione è in mano ai sovranistiLega, che traina tutto il centrodestra, anche Forza, verso un insensato no alla riforma del Mes; il governo, invece, è in mano ai populisti decadenti del M5S e al loro rifiuto autolesionista delle risorse del Mes pandemico. Non a caso, M5S e Lega insieme hanno dato vita all'esecutivono più ostile a Bruxelles”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa, Benedetto. “Il Mes era ed è la cartina di tornasole: Pd e Iv usano spesso le parole giuste, ma poi accettano i fatti sbagliati, con grave responsabilità nei confronti del Paese. La settimana prossima -sottolinea ...

Politica - Da Luigi Di Maio in giù tutti gli esponenti del M5S continuano a sostenere che non voteranno mai a favore del Mes, ma tra gli ex grillini c'è chi scommette a un ennesimo tradimento del ...Di Maio:"Finchè c'è il M5S è no al Mes" "Il Mes è debito e il ministro Gualtie- ri, con cui lavoro benissimo, ha detto che non sono 37 miliardi di euro ma 300 milioni di euro. Il Mes non solo non ...