Maxi confisca della Dia al costruttore Zummo (Di martedì 1 dicembre 2020) confisca da 150 milioni della Direzione investigativa antimafia di Palermo al costruttore Francesco Zummo: finiscono allo Stato ville, terreni, aziende agricole e complessi residenziali a Palermo e in provincia di Siena Passa allo Stato un patrimonio da 150 milioni di euro appartenente al costruttore Francesco Zummo. La Direzione investigativa antimafia di Palermo, su disposizione della Corte di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 1 dicembre 2020)da 150 milioniDirezione investigativa antimafia di Palermo alFrancesco: finiscono allo Stato ville, terreni, aziende agricole e complessi residenziali a Palermo e in provincia di Siena Passa allo Stato un patrimonio da 150 milioni di euro appartenente alFrancesco. La Direzione investigativa antimafia di Palermo, su disposizioneCorte di… L'articolo Corriere Nazionale.

Moixus1970 : RT @DavideTedesco74: Palermo, maxi confisca per il costruttore Zummo: “Era a disposizione dei boss” La Dia blocca undici aziende e conti pe… - DavideTedesco74 : Palermo, maxi confisca per il costruttore Zummo: “Era a disposizione dei boss” La Dia blocca undici aziende e conti… - Salvo_Palazzolo : Palermo, maxi confisca per Zummo, il costruttore del “sacco”. “Era a disposizione dei boss” - Bart1705 : RT @rep_palermo: Palermo, maxi confisca per Zummo, il costruttore del “sacco”. “Era a disposizione dei boss” [di Salvo Palazzolo] [aggiorna… - rep_palermo : Palermo, maxi confisca per Zummo, il costruttore del “sacco”. “Era a disposizione dei boss” [di Salvo Palazzolo] [a… -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi confisca Palermo, maxi confisca per Zummo, il costruttore del “sacco”. “Era a disposizione dei boss” La Repubblica San Donà, ubriaco e senza mascherina. Maxi multa da 400 euro

Week end intenso e caratterizzato da numerosi controlli per la Polizia Locale di San Donà di Piave. Anche denunce ...

Tamponi dai medici di famiglia? Clamoroso flop: manca tutto, e si discute

Tre settimane fa era stato firmato un accordo fra la Regione e le due sigle più rappresentative dei medici di famiglia. In esso era previsto che questi professionisti avrebbero affiancato le Usca e gl ...

Week end intenso e caratterizzato da numerosi controlli per la Polizia Locale di San Donà di Piave. Anche denunce ...Tre settimane fa era stato firmato un accordo fra la Regione e le due sigle più rappresentative dei medici di famiglia. In esso era previsto che questi professionisti avrebbero affiancato le Usca e gl ...