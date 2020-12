“Ma chi è questo poveretto cialtrone?”, Cecchi Pavone esagera: si mette male (Di martedì 1 dicembre 2020) A Storie Italiane un duro scontro tra Vittorio Cecchi Pavone e l’avvocato Pisani, rappresentate della famiglia di Maradona. Cosa è successo? “In che foro sta questo cialtrone?” degenera a Storie Italiane la discussione su Diego Armando Maradona, la morte del campione continua a essere fonte di discussione nei salotti televisivi. Sulla questione sono intervenuti Roberto Alessi, direttore di Novella2000, Vittorio Cecchi Pavone e l’avvocato Pisani, legale della famiglia che con fervore ha difeso l’onore del campione argentino. In studio la situazione degenera ed Eleonora Daniele è costretta ad intervenire: “Chi insulta sarà allontanato, ora basta.” Ma cosa è successo? Ecco la rabbia dell’avvocato di Angelo Pisani. LEGGI ANCHE>>>“Sono stata la prima”, Maria Teresa Ruta spiazza ... Leggi su chenews (Di martedì 1 dicembre 2020) A Storie Italiane un duro scontro tra Vittorioe l’avvocato Pisani, rappresentate della famiglia di Maradona. Cosa è successo? “In che foro stacialtrone?” degenera a Storie Italiane la discussione su Diego Armando Maradona, la morte del campione continua a essere fonte di discussione nei salotti televisivi. Sulla questione sono intervenuti Roberto Alessi, direttore di Novella2000, Vittorioe l’avvocato Pisani, legale della famiglia che con fervore ha difeso l’onore del campione argentino. In studio la situazione degenera ed Eleonora Daniele è costretta ad intervenire: “Chi insulta sarà allontanato, ora basta.” Ma cosa è successo? Ecco la rabbia dell’avvocato di Angelo Pisani. LEGGI ANCHE>>>“Sono stata la prima”, Maria Teresa Ruta spiazza ...

