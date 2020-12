Lo Shakhtar batte ancora il Real Madrid | gol di Dentinho e Solomon

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 1 dicembre 2020) Loiluna volta. Dopo il 3-2 a Valdebebas della prima giornata, stavolta finisce 2-0 e loora raggiunge quota 7 punti. Un’indecisione della difesaista – responsabilità da dividere tra Mendy e Varane – spalanca la strada ae alla vittoria degli ucraini, che a otto minuti dalla fine trovano il raddoppio conin contropiede. Nel girone dell’Inter, dunque, torna in corsa la squadra allenata da Luis Castro. Gli uomini di Zidane, in difficoltà anche in campionato dopo la sconfitta casalinga con l’Alaves, sono ora obbligati a vincere all’ultima giornata contro il Borussia Mönchengladbach per passare agli ottavi di Champions League. Nell’altra sfida delle 18.55 il Salisburgo ha ...