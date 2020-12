Litiga con la moglie e percorre 400 km a piedi: va da Como a Fano in una settimana (Di martedì 1 dicembre 2020) Da Como a Fano a piedi, secondo Google Maps ci vogliono 90 ore Come scrive Today, secondo Google Maps servono quasi 90 ore per percorrere quel tratto di strada. A patto però di usare la statale e di ... Leggi su blitzquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Da, secondo Google Maps ci vogliono 90 ore Come scrive Today, secondo Google Maps servono quasi 90 ore perre quel tratto di strada. A patto però di usare la statale e di ...

SkyTG24 : Litiga con la moglie a Como e cammina fino a Fano per smaltire la rabbia - HuffPostItalia : Litiga con la moglie e cammina 450 km per smaltire la rabbia. Da Como viene trovato a Fano - SkyTG24 : Un uomo di 48 anni, residente in provincia di #Como, si è allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la moglie, s… - grigliate : RT @MastriTina: Un uomo di Como litiga con la moglie, e per smaltire la rabbia esce e cammina fino a Fano. Magari fa ridere, ma pensate se… - jobwithinternet : RT @Prudenza_Le_Mat: Mi fate morire. ?????? Litiga con la moglie e cammina 450 km per smaltire la rabbia. Da Como viene trovato a Fano https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Litiga con HTTP/1.1 Server Too Busy