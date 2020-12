L'Hiv non va in quarantena, tocca a noi mettercelo. L'Aids da 40 anni uccide (Di martedì 1 dicembre 2020) "L'Hiv non va in quarantena, tocca a noi mettercelo" è il messaggio della campagna #bastapoco, che invita all'uso corretto del preservativo, sostenuta da AnlAids Sezione Lombarda in occasione della ... Leggi su globalist (Di martedì 1 dicembre 2020) "L'Hiv non va ina noi" è il messaggio della campagna #bastapoco, che invita all'uso corretto del preservativo, sostenuta da AnlSezione Lombarda in occasione della ...

fattoquotidiano : Giornata mondiale contro l’Aids, l’epidemia che non si vede ma non si arresta. “Immunità? Hiv muta continuamente” - caterinabalivo : Oggi è la Giornata mondiale contro l’#AIDS, per ricordare l’importanza della prevenzione, della ricerca e dare soli… - Piu_Europa : ?? #HIV: PENSAVI FOSSE SCOMPARSO? Ogni anno muoiono 500 persone per #AIDS Nel 2019 oltre 2500 nuove diagnosi HIV I p… - blu_mirtillo : @valy_s @DottAngeloC @merlinoontheweb @ItalObserver @vassiljieva Perché i malati muoiono prima di infettare abbasta… - CristinaScara : RT @Piu_Europa: ?? #HIV: PENSAVI FOSSE SCOMPARSO? Ogni anno muoiono 500 persone per #AIDS Nel 2019 oltre 2500 nuove diagnosi HIV I più colpi… -