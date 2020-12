Iran: Nessuno Tocchi Caino, Djalali a rischio imminente di esecuzione (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - E' a rischio imminente di esecuzione in Iran Ahmadreza Djalali, ricercatore esperto di Medicina dei disastri e assistenza umanitaria che in passato ha lavorato presso l'Università del Piemonte Orientale di Novara. Lo riporta Nessuno Tocchi Caino, citando Iran Human Rights (Ihr), organizzazione con sede a Oslo che si batte contro la pena di morte nella Repubblica islamica. Secondo la famiglia di Djalali, il medico oggi sarebbe stato trasferito nella prigione di Rajai Shahr. La scorsa settimana era stato informato che sarebbe stato trasferito in questo carcere per eseguire la sua condanna a morte. Arrestato nell'aprile del 2016 e poi condannato a morte da un tribunale Iraniano ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - E' adiinAhmadreza, ricercatore esperto di Medicina dei disastri e assistenza umanitaria che in passato ha lavorato presso l'Università del Piemonte Orientale di Novara. Lo riporta, citandoHuman Rights (Ihr), organizzazione con sede a Oslo che si batte contro la pena di morte nella Repubblica islamica. Secondo la famiglia di, il medico oggi sarebbe stato trasferito nella prigione di Rajai Shahr. La scorsa settimana era stato informato che sarebbe stato trasferito in questo carcere per eseguire la sua condanna a morte. Arrestato nell'aprile del 2016 e poi condannato a morte da un tribunaleiano ...

TV7Benevento : Iran: Nessuno Tocchi Caino, Djalali a rischio imminente di esecuzione... - radiocittaperta : La ragione del più forte: un tentativo di analisi dell'assassinio dello scienziato nucleare iraniano e del motivo p… - claudiosavona11 : Il fatto che la USS Nimitz sia tornata nel golfo persico a seguito delle tensioni con l’Iran e nessuno in Italia ne… - CesareInvictus : @SMaurizi Ma poi Stefania è davvero così sicuro che Iran vuole bomba atomica? L' Iran viene spesso accusato di esse… - paolorm2012 : RT @tiz_ciavardini: @ROBZIK @TehranTimes79 Per me nessuno dei 4. Il problema è all’interno dello stesso #Iran. -

Ultime Notizie dalla rete : Iran Nessuno Iran: Nessuno Tocchi Caino, Djalali a rischio imminente di esecuzione - Sardiniapost.it SardiniaPost Iran: Nessuno Tocchi Caino, Djalali a rischio imminente di esecuzione

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - E' a rischio imminente di esecuzione in Iran Ahmadreza Djalali, ricercatore esperto di Medicina dei disastri e assistenza ...

Condanna a morte ricercatore, Crepaldi (Ace): “Di Maio prepari sanzioni contro Iran”

“Chiediamo alle autorità della Repubblica Islamica di fermare immediatamente la condanna a morte, prevista per oggi, nei confronti di Ahmadreza Djalali, il ricercatore iraniano-svedese che ha lavorato ...

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - E' a rischio imminente di esecuzione in Iran Ahmadreza Djalali, ricercatore esperto di Medicina dei disastri e assistenza ...“Chiediamo alle autorità della Repubblica Islamica di fermare immediatamente la condanna a morte, prevista per oggi, nei confronti di Ahmadreza Djalali, il ricercatore iraniano-svedese che ha lavorato ...