Il collegio 5 | Giancarlo Magalli ESCLUSIVA | “Io mai in un reality”

Leggi su youmovies

(Di martedì 1 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il conduttore e voce narrante de Il, ha rilasciato a noi di Youmovies un’imperdibile intervista. Eccola per voi., conduttore di grande successo, ha voluto farci un regalo molto gradito rilasciando alcune dichiarazioni in merito a Il5, in onda questa sera su Rai 2.nella trasmissione prende