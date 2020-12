‘Grande Fratello Vip 5’, giorno 78: commenti al live (Di martedì 1 dicembre 2020) giorno 78 In questo post potrete commentare il live della quinta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 1 dicembre 2020)78 In questo post potrete commentare ildella quinta edizione del GrandeVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GrandeFratello : Il rapporto tra Maria Teresa e suo figlio Gian Amedeo... complesso, intenso, vissuto. Questa sera, Grande Fratello… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - JustRiccardo : RT @gcomeg: Nuovo nemico di Dayane questa settimana: il Grande Fratello Ormai siamo passati al livello successivo ?? #GFVIP - MatteoeAMaria : @FicarraePicone Non so quale sia la ragione, ma in ogni caso concordo sul fatto che il grande fratello sia per me..… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Grande Fratello Il colesterolo Ldl oggi si tratta in base alla classe di rischio Yahoo Notizie