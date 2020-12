Giornata Mondiale contro l’Aids: solo l’informazione vince i pregiudizi (Di martedì 1 dicembre 2020) «Se l’Hiv non è rilevabile, non si può trasmettere». È questo il messaggio della campagna Undetectable = Untrasmittable, ideata da Federico Poletti e Daniele Calzavara e lanciata da Asa Milano e Milano Check Point, con la collaborazione di CIG – Arcigay Milano, in occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids, che si celebra il 1 dicembre in tutto il mondo. Leggi su vanityfair (Di martedì 1 dicembre 2020) «Se l’Hiv non è rilevabile, non si può trasmettere». È questo il messaggio della campagna Undetectable = Untrasmittable, ideata da Federico Poletti e Daniele Calzavara e lanciata da Asa Milano e Milano Check Point, con la collaborazione di CIG – Arcigay Milano, in occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids, che si celebra il 1 dicembre in tutto il mondo.

