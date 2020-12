Gf Vip, “E’ passata per poco di buono”: è guerra tra le due vip (Di martedì 1 dicembre 2020) Gf Vip, “E’ passata per poco di buono”: è guerra aperta tra le due vip, che si scontrano su alcune dichiarazioni fatte su Giulia Salemi Ieri puntata super, super movimentata. Settimana scorsa il padrone di casa ha infatti annunciato ai concorrenti del reality, il prolungamento fino a fine febbraio. Sconcerto generale, seguito da una serie di decisioni davvero importanti. Ci sono diversi concorrenti che infatti avrebbero deciso di abbandonare il reality, una volta possibile, per raggiungere figli e famiglia per il Natale. Ovviamente Alfonso Signorini, per non farsi cogliere di sorpresa, ha deciso di far entrare nel cast altri 6 concorrenti che oggi sembrerebbero essere: Samantha De Grenet Carlotta Dell’Isola Ginevra Lamborghini Andrea Zenga Filippo Nardi Mario Ermito Gf Vip, è ... Leggi su altranotizia (Di martedì 1 dicembre 2020) Gf Vip, “E’perdi: èaperta tra le due vip, che si scontrano su alcune dichiarazioni fatte su Giulia Salemi Ieri puntata super, super movimentata. Settimana scorsa il padrone di casa ha infatti annunciato ai concorrenti del reality, il prolungamento fino a fine febbraio. Sconcerto generale, seguito da una serie di decisioni davvero importanti. Ci sono diversi concorrenti che infatti avrebbero deciso di abbandonare il reality, una volta possibile, per raggiungere figli e famiglia per il Natale. Ovviamente Alfonso Signorini, per non farsi cogliere di sorpresa, ha deciso di far entrare nel cast altri 6 concorrenti che oggi sembrerebbero essere: Samantha De Grenet Carlotta Dell’Isola Ginevra Lamborghini Andrea Zenga Filippo Nardi Mario Ermito Gf Vip, è ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che gli altri due VIP salvi sono... Dayane e Selvaggia! #GFVIP - QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - salmonaa_ : RT @Chef_Cavasin: @salmonaa_ Assolutamente si.. mi ricordo se non sbaglio “mondo” di Cremonini, Vip in Trip di Fabri Fibra, la canzone dei… - Chef_Cavasin : @salmonaa_ Assolutamente si.. mi ricordo se non sbaglio “mondo” di Cremonini, Vip in Trip di Fabri Fibra, la canzon… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip “E’ Lancio di novità nel settore da parte di CSafe Global: visibilità delle spedizioni in tempo reale Fortune Italia