Gazzetta: quando rientrerà dall’infortunio, Osimhen rischia di finire in panchina (Di martedì 1 dicembre 2020) Contro la Roma Gattuso ha accantonato il 4-2-3-1 in favore di un ritorno al 4-3-3, che rende il Napoli più equilibrato. E ha dominato largamente la partita con i giallorossi, grazie soprattutto all’intuizione dell’inserimento di Piotr Zielinski a centrocampo. La Gazzetta scrive che adesso non sarà facile, per Osimhen, trovare spazio nel tridente offensivo. “Una revisione tattica, che ha confermato quanto possa essere più funzionale il centrocampo a tre anziché a due. Un modulo, quest’ultimo, che l’allenatore ha adottato per consentire a Mertens e Bakayoko di giocare insieme. Ma la parte iniziale della stagione ha evidenziato quanto sia complicato per rinunciare a un centrocampista, soprattutto contro squadre che praticano un calcio altrettanto di qualità e rapidità. Con queste due doti, il Milan ha sbancato il San Paolo non più tardi di una quindicina ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 dicembre 2020) Contro la Roma Gattuso ha accantonato il 4-2-3-1 in favore di un ritorno al 4-3-3, che rende il Napoli più equilibrato. E ha dominato largamente la partita con i giallorossi, grazie soprattutto all’intuizione dell’inserimento di Piotr Zielinski a centrocampo. Lascrive che adesso non sarà facile, per, trovare spazio nel tridente offensivo. “Una revisione tattica, che ha confermato quanto possa essere più funzionale il centrocampo a tre anziché a due. Un modulo, quest’ultimo, che l’allenatore ha adottato per consentire a Mertens e Bakayoko di giocare insieme. Ma la parte iniziale della stagione ha evidenziato quanto sia complicato per rinunciare a un centrocampista, soprattutto contro squadre che praticano un calcio altrettanto di qualità e rapidità. Con queste due doti, il Milan ha sbancato il San Paolo non più tardi di una quindicina ...

Gazzetta_it : Lino #Banfi ricorda: 'Quella volta in cui chiesi a #Maradona di vestirsi da donna...' - napolista : Gazzetta: quando rientrerà dall’infortunio, #Osimhen rischia di finire in panchina Il ritorno al 4-3-3 con Zielinsk… - RPettorruso : @Gazzetta_it Quando arrivi a 90 anni, e non sei mai stato uomo... - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Lino #Banfi ricorda: 'Quella volta in cui chiesi a #Maradona di vestirsi da donna...' - alex85ferrari : @pins_a_roulette @mattiamaestri46 Mi duole dirlo ma penso che forse nemmeno di fronte ad un esito peggiore avremmo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta quando Lino Banfi ricorda: "Quella volta in cui chiesi a Diego di vestirsi da donna..." La Gazzetta dello Sport L’Unahotels aspetta Max Menetti ma dovrà fare a meno di Blums

Fuori anche Ibrahima Cham che, guarito dal Covid, non ha ottenuto l’idoneità sportiva e dovrà sostenere altri esami ...

Niko Kirwan recrimina «Il pari della Cremonese viziato da un fallo su di me»

REGGIO EMILIA Nico Kirwan non ha dubbi. La Cremonese ha fatto la sua partita, il pari se lo è anche guadagnato, ma per lui sono due punti persi. «Per come si era messa- dice l’esterno neozelandese- c’ ...

Fuori anche Ibrahima Cham che, guarito dal Covid, non ha ottenuto l’idoneità sportiva e dovrà sostenere altri esami ...REGGIO EMILIA Nico Kirwan non ha dubbi. La Cremonese ha fatto la sua partita, il pari se lo è anche guadagnato, ma per lui sono due punti persi. «Per come si era messa- dice l’esterno neozelandese- c’ ...