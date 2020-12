Ford, i media tedeschi: “un miliardo di euro per la fabbrica di auto elettriche a Colonia” (Di martedì 1 dicembre 2020) Ford ha scelto la sua fabbrica europea per auto elettriche: sorgerà a Colonia, in Germania, e sfornerà un modello destinato al mercato di massa, basato sull’architettura Meb del Gruppo Volkswagen (la stessa della berlina compatta ID.3, in vendita da settembre). È quanto riportano alcuni media tedeschi. Il costruttore americano investirà circa un miliardo di euro nello stabilimento in questione, scelto al posto di quello rumeno di Craiova, che era stata considerato come l’opzione principale per via dei suoi bassi costi di manodopera. Per ora Ford, pur confermando il nuovo veicolo elettrico su base Meb (che dovrebbe esordire nel 2023), non conferma la scelta di Colonia, dove attualmente viene costruita la Fiesta. Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020)ha scelto la suapea per: sorgerà a Colonia, in Germania, e sfornerà un modello destinato al mercato di massa, basato sull’architettura Meb del Gruppo Volkswagen (la stessa della berlina compatta ID.3, in vendita da settembre). È quanto riportano alcuni. Il costruttore americano investirà circa undinello stabilimento in questione, scelto al posto di quello rumeno di Craiova, che era stata considerato come l’opzione principale per via dei suoi bassi costi di manodopera. Per ora, pur confermando il nuovo veicolo elettrico su base Meb (che dovrebbe esordire nel 2023), non conferma la scelta di Colonia, dove attualmente viene costruita la Fiesta. Nel ...

fattoquotidiano : Ford ha scelto la sua fabbrica europea per auto elettriche: sorgerà qui [Leggi] - zazoomblog : Ford i media tedeschi: “un miliardo di euro per la fabbrica di auto elettriche a Colonia” - #media #tedeschi:… - clikservernet : Ford, i media tedeschi: “un miliardo di euro per la fabbrica di auto elettriche a Colonia” - Noovyis : (Ford, i media tedeschi: “un miliardo di euro per la fabbrica di auto elettriche a Colonia”) Playhitmusic - - fattiamotore : Ford, i media tedeschi: “un miliardo di euro per la fabbrica di auto elettriche a Colonia” -

Ultime Notizie dalla rete : Ford media HTTP/1.1 Server Too Busy