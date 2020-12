Folla per lo shopping, Variati (Viminale): “Sindaci e Regioni possono già intervenire. Gesti irresponsabili possono pesare sul nuovo Dpcm” (Di martedì 1 dicembre 2020) “Con il prossimo dpcm, che fisserà le regole per il Natale, ci si vorrebbe fidare dei cittadini. Ma se poi il ritorno che abbiamo dopo il primo allentamento delle misure è questo…”. Achille Variati, il sottosegretario in quota Pd al ministero dell’Interno, ha ben impresse le immagini degli assembramenti che si sono verificati nei centri storici durante l’ultimo weekend, specie nelle città appena uscite dalla zona rossa. E non esclude che quei “comportamenti irresponsabili” ora possano “pesare” sul nuovo provvedimento a cui sta lavorando il governo. “La superficialità non è tanto di chi decide di andare a fare due passi in centro, a maggior ragione se sono stati riaperti i negozi, ma di chi non fa marcia indietro quando vede che c’è troppa gente”, commenta a Ilfattoquotidiano.it. Da un lato serve maggiore consapevolezza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) “Con il prossimo dpcm, che fisserà le regole per il Natale, ci si vorrebbe fidare dei cittadini. Ma se poi il ritorno che abbiamo dopo il primo allentamento delle misure è questo…”. Achille, il sottosegretario in quota Pd al ministero dell’Interno, ha ben impresse le immagini degli assembramenti che si sono verificati nei centri storici durante l’ultimo weekend, specie nelle città appena uscite dalla zona rossa. E non esclude che quei “comportamenti” ora possano “” sulprovvedimento a cui sta lavorando il governo. “La superficialità non è tanto di chi decide di andare a fare due passi in centro, a maggior ragione se sono stati riaperti i negozi, ma di chi non fa marcia indietro quando vede che c’è troppa gente”, commenta a Ilfattoquotidiano.it. Da un lato serve maggiore consapevolezza ...

