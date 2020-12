Dicembre 2020, tra anniversari ed eventi (Di martedì 1 dicembre 2020) 1 Dicembre Si celebra oggi la Giornata Mondiale contro l’Aids indetta dall’Unesco. Sessantacinque anni fa, a Montgomery, in Alabama, Rosa Parks si ribellava alla segregazione razziale sugli autobus, sedendosi in un posto riservato ai bianchi e rifiutandosi di alzarsi. Questo gesto sarebbe stato una delle scosse più forti al sistema che porterà alla nascita di un movimento per il riconoscimento dei diritti civili in tutti gli Stati Uniti. Cinquant'anni fa, veniva approvata la legge 898 "Fortuna-Baslini" che introduceva in Italia il divorzio. Entrò in vigore il 18 Dicembre. 2 Dicembre Oggi si ricorda la Giornata Internazionale per l’Abolizione della Schiavitù istituita dall’Unesco. 3 Dicembre Si celebra la Giornata Internazionale delle persone con disabilità. 4 Dicembre Quarant'anni fa, si scioglievano ... Leggi su gqitalia (Di martedì 1 dicembre 2020) 1Si celebra oggi la Giornata Mondiale contro l’Aids indetta dall’Unesco. Sessantacinque anni fa, a Montgomery, in Alabama, Rosa Parks si ribellava alla segregazione razziale sugli autobus, sedendosi in un posto riservato ai bianchi e rifiutandosi di alzarsi. Questo gesto sarebbe stato una delle scosse più forti al sistema che porterà alla nascita di un movimento per il riconoscimento dei diritti civili in tutti gli Stati Uniti. Cinquant'anni fa, veniva approvata la legge 898 "Fortuna-Baslini" che introduceva in Italia il divorzio. Entrò in vigore il 18. 2Oggi si ricorda la Giornata Internazionale per l’Abolizione della Schiavitù istituita dall’Unesco. 3Si celebra la Giornata Internazionale delle persone con disabilità. 4Quarant'anni fa, si scioglievano ...

Ultime Notizie dalla rete : Dicembre 2020 Dicembre 2020 La Nuova Ecologia Musica: in radio singolo 'Trinity' per celebrare 50 anni 'Lo chiamavano Trinità'

Palermo sommersa dai rifiuti, i perché dell’ennesimo disastro

PALERMO – Cumuli in ogni angolo di strada, cassonetti ormai stracolmi, discariche abusive che sorgono qua e là. Palermo è di nuovo sommersa dai rifiuti e il termine non è per niente esagerato: nelle v ...

