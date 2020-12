Di Maio: il rimpasto di governo non mi interessa. Sono preoccupato dei veti sul Recovery (Di martedì 1 dicembre 2020) AGI - «Il rimpasto? Temo di più i veti sul Recovery. Siamo in una crisi economica e sanitaria, Sono altre le cose che mi preoccupano se devo essere sincero”. In un'intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si dice preoccupato dei contagi, delle imprese che chiedono, giustamente, risposte, dell'incertezza delle famiglie, dei consumi, dello "sfrenato bisogno di visibilità di qualcuno che improvvisa una proposta di patrimoniale in questo momento”. E si chiede: “Le pare normale? Praticamente vogliono tassare il ceto medio”. Secondo il titolare della Farnesina, “a qualcuno sfuggono gli effetti depressivi di un simile intervento” perché “non si può tassare in questo momento chi crea posti di lavoro, ma non solo, con questo approccio si finirebbe per colpire ... Leggi su agi (Di martedì 1 dicembre 2020) AGI - «Il? Temo di più isul. Siamo in una crisi economica e sanitaria,altre le cose che mi preoccupano se devo essere sincero”. In un'intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Luigi Disi dicedei contagi, delle imprese che chiedono, giustamente, risposte, dell'incertezza delle famiglie, dei consumi, dello "sfrenato bisogno di visibilità di qualcuno che improvvisa una proposta di patrimoniale in questo momento”. E si chiede: “Le pare normale? Praticamente vogliono tassare il ceto medio”. Secondo il titolare della Farnesina, “a qualcuno sfuggono gli effetti depressivi di un simile intervento” perché “non si può tassare in questo momento chi crea posti di lavoro, ma non solo, con questo approccio si finirebbe per colpire ...

Capezzone : Giornali psichedelici. Poetica del rimpasto. Prof forzisti dichiarano ammmore per Di Maio; ex rivoluzionari trumpis… - fisco24_info : Di Maio: il rimpasto di governo non mi interessa. Sono preoccupato dei veti sul Recovery: AGI - «Il rimpasto? Temo… - Agenzia_Italia : Di Maio: il rimpasto di governo non mi interessa. Sono preoccupato dei veti sul Recovery - Profilo3Marco : RT @Corriere: Il rimpasto? «Siamo in una crisi economica e sanitaria, sono altre le cose che mi preoccupano se devo essere sincero...» http… - Corriere : Il rimpasto? «Siamo in una crisi economica e sanitaria, sono altre le cose che mi preoccupano se devo essere sincer… -