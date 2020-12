Cristiano Malgioglio fa uno spoiler a Tommaso Zorzi (Di martedì 1 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio è entrato nella casa del GF Vip 5 come un ciclone. Malgy ha fatto ballare i vipponi sulle note delle sue hit e poco prima della fine della puntata ha anche fatto uno spoiler a Tommaso Zorzi. Il cantautore si lamentava della mancanza di “uccelli” e poi voltandosi verso l’influencer milanese ha detto: “Mi spiace che se n’è andato Enock. Certo fortunata quella che lo prende. Poi qui ci sono pochi maschi, come mai? Qua sono tutte donne 10 femmine e 3 maschi. Qua gli uccelli sono tutti morti. Non ci sono proprio uccelli. Ma dove sono i maschi? Vabbè adesso tanto arriverà un altro gay. Oddio questo non lo potevo dire, Dio ora Signorini mi bacchetterà, non potevo. Vabbè significa che questo non sarà più il Grande Fratello ma la Grande Sorella o il Gay Brother“. Cristiano ... Leggi su biccy (Di martedì 1 dicembre 2020)è entrato nella casa del GF Vip 5 come un ciclone. Malgy ha fatto ballare i vipponi sulle note delle sue hit e poco prima della fine della puntata ha anche fatto uno. Il cantautore si lamentava della mancanza di “uccelli” e poi voltandosi verso l’influencer milanese ha detto: “Mi spiace che se n’è andato Enock. Certo fortunata quella che lo prende. Poi qui ci sono pochi maschi, come mai? Qua sono tutte donne 10 femmine e 3 maschi. Qua gli uccelli sono tutti morti. Non ci sono proprio uccelli. Ma dove sono i maschi? Vabbè adesso tanto arriverà un altro gay. Oddio questo non lo potevo dire, Dio ora Signorini mi bacchetterà, non potevo. Vabbè significa che questo non sarà più il Grande Fratello ma la Grande Sorella o il Gay Brother“....

trash_italiano : CRISTIANO MALGIOGLIO BEST PERSONAGGIO EVER #GFVIP - GrandeFratello : È arrivato il momento tanto atteso: stasera Cristiano Malgioglio entrerà nella Casa, come reagiranno i nostri Vippo… - trash_italiano : BABILONIA - Stefania Orlando feat. Cristiano Malgioglio #GFVIP - gggreatescape : Io prima che entrasse Cristiano: Scommetto che non sopporterà Francesco. Ormai lo odiano tutti. Malgioglio entra e… - ale_ciarrox98 : comunque Cristiano Malgioglio è entrato nella casa da 2 ore ed è stato l’unico ad aver zittito Francesco, mai capit… -