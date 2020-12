Camerota | vandali distruggono parco giochi | la rabbia del sindaco Scarpitta

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Volevo ringraziare personalmente il delinquente che questa notte ha danneggiato le giostrine appena acquistate e non ancora finite di installare aldi Marina di”. Ironia enelle parole con le quali ildi, Mario Antonio, ha commentato l’atto dismo nel nuovo, dove ignoti hanno danneggiato le strutture. Nonostante la pioggia, l’amministrazione comunale sta facendo le corse per terminare il lavoro e dare la possibilità ai bambini durante le festività di Natale di usufruire di questo luogo. “Chiedo a tutti di collaborare per sapere chi è che ha danneggiato i. Mi auguro che chi era con lui, ...