Cambiasso | “Real Madrid ‘biscotta’? No | giocheranno per vincere”

"Si gioca a Madrid e il Real non può accettare di passare come secondo nel girone. Il Real Madrid gioca per vincere. Poi potrà pareggiare o perdere". Lo ha dichiarato Esteban Cambiasso parlando della situazione del girone di Champions League con Inter e Real Madrid, i blancos settimana prossima ospiteranno il Borussia Moenchegladbach e, pareggiando, eliminerebbero matematicamente i nerazzurri. "Il Real storicamente è più facile che fallisca una gara come questa che non quella della settimana prossima", ha proseguito ai microfoni di Sky parlando della sconfitta subita in casa dello Shakhtar.

