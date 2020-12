Calabria, scelta la data per le elezioni regionali: si tornerà alle urne il 14 febbraio (Di martedì 1 dicembre 2020) Si tornerà alle urne il 14 febbraio 2021 in Calabria per eleggere il presidente della Giunta e il nuovo Consiglio regionale. A disporlo è un decreto firmato dal presidente facente funzioni Nino Spirlì. Le elezioni in Calabria sono state indette nel giorno di San Valentino, che è domenica, a seguito delle intese raggiunte, secondo quanto prevede la normativa, con il presidente del Consiglio regionale e con il presidente della Corte d’appello di Catanzaro. Il decreto, che sarà notificato ai ministeri dell’Interno e degli Affari regionali, ai sindaci calabresi e ai presidenti delle commissioni elettorali, fissa la data delle urne a distanza di poco più di un anno dalle precedenti consultazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Siil 142021 inper eleggere il presidente della Giunta e il nuovo Consiglio regionale. A disporlo è un decreto firmato dal presidente facente funzioni Nino Spirlì. Leinsono state indette nel giorno di San Valentino, che è domenica, a seguito delle intese raggiunte, secondo quanto prevede la normativa, con il presidente del Consiglio regionale e con il presidente della Corte d’appello di Catanzaro. Il decreto, che sarà notificato ai ministeri dell’Interno e degli Affari, ai sindaci calabresi e ai presidenti delle commissioni elettorali, fissa ladellea distanza di poco più di un anno dprecedenti consultazioni ...

