Bari | vietato sostare nelle vie nicolaiane

(Di martedì 1 dicembre 2020) Come già raccontato dalla Gazzetta, la riorganizzazione dei tempi e degli spazi in vista delle celebrazioni, è il frutto di un percorso travagliato, che aveva portato in un primo tempo a ...

Si sa: sarà un San Nicola diverso da sempre. Come d’altronde abbiamo vissuto il periodo di Pasqua e come presumibilmente vivremo il Natale, con l’abolizione di certi rituali, soprattutto quelli connes ...Niente presenze per le celebrazioni di San Nicola a Bari. Vietato lo stazionamento nei pressi della basilica, celebrazioni a porte chiuse. Ordinanza del sindaco in vista della festa patronale del 6 di ...