Aversa | la città verso il commissariamento | Golia perde la maggioranza sul bilancio

Aversa. Cade l'amministrazione di centrosinistra guidata dal sindaco Alfonso Golia a 18 mesi dal suo insediamento. I cosiddetti "dissidenti" nella maggioranza Eugenia D'Angelo, Paolo Santulli, Maurizio Danzi, Imma Dello Iacono, Maria Luisa Motti, insieme all'opposizione, hanno deciso di votare contro l'approvazione degli equilibri di bilancio, mettendo così fine all'era Golia. Aversa, la città verso il commissariamento:

