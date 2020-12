Assassin's Creed Valhalla ha una mod che consente di ottenere gratuitamente gli oggetti DLC (Di martedì 1 dicembre 2020) Assassin's Creed Valhalla è uscito da poco meno di un mese e già i giocatori hanno trovato un modo per ottenere oggetti presenti nello store, e quindi a pagamento, a titolo gratuito: come? Grazie ad una mod. Su Nexus Mods, gli utenti hanno condiviso una tabella per Cheat Engine (software di scansione della memoria gratuito e scaricabile a proprio rischio e pericolo) che consente ai giocatori di accedere a set come i pacchetti Berserker, Valkyrie, Draugr e Huldufolk su PC. I pacchetti premium vengono normalmente acquistati con una valuta di gioco chiamata Crediti Helix. I giocatori devono spendere almeno 20 euro per ottenere credito sufficiente per sbloccare uno dei pacchetti cosmetici premium di Valhalla. Alcuni giocatori quindi hanno utilizzato questo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 1 dicembre 2020)'sè uscito da poco meno di un mese e già i giocatori hanno trovato un modo perpresenti nello store, e quindi a pagamento, a titolo gratuito: come? Grazie ad una mod. Su Nexus Mods, gli utenti hanno condiviso una tabella per Cheat Engine (software di scansione della memoria gratuito e scaricabile a proprio rischio e pericolo) cheai giocatori di accedere a set come i pacchetti Berserker, Valkyrie, Draugr e Huldufolk su PC. I pacchetti premium vengono normalmente acquistati con una valuta di gioco chiamata Crediti Helix. I giocatori devono spendere almeno 20 euro percredito sufficiente per sbloccare uno dei pacchetti cosmetici premium di. Alcuni giocatori quindi hanno utilizzato questo ...

