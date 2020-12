Aspi torna su mercato eurobond | emissione da 1 | 25 miliardi scadenza 2028

Leggi su quifinanza

(Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Autostrade per l’Italia ha lanciato stamane una nuovaobbligazionaria riservata agli Investitori Istituzionali. “Siamo particolarmente soddisfatti del risultato di questa” – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi –. “I mercati dimostrano di credere nel nostro Piano di Trasformazione e sono pronti a finanziare l’ingente piano degli interventi previsti negli accordi in corso di approvazione da parte del Governo italiano e che auspichiamo di finalizzare quanto prima. Queste risorse – ha proseguito – ci consentiranno di avviare, nell’ambito nel nuovo quadro regolatorio previsto, un programma di 14,5di investimenti e di 7di attività di manutenzioni e rinnovamento delle infrastrutture, realizzando nuove opere strategiche per ...