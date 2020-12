Torino, 15 arresti per appalti truccati in sanità. M5s: “Delitti contro i cittadini” (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – “Chi delinque contro la sanità pubblica lo fa contro tutti i cittadini”. Così, in una nota, i parlamentari piemontesi del Movimento 5 Stelle commentano le indagini portate avanti dalla Guardia di finanza, che ha eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare, e hanno fatto emergere un’associazione a delinquere che avrebbe truccato tre gare, per un valore complessivo di 3,5 milioni di euro nelle Asl piemontesi. Leggi su dire (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – “Chi delinque contro la sanità pubblica lo fa contro tutti i cittadini”. Così, in una nota, i parlamentari piemontesi del Movimento 5 Stelle commentano le indagini portate avanti dalla Guardia di finanza, che ha eseguito 15 ordinanze di custodia cautelare, e hanno fatto emergere un’associazione a delinquere che avrebbe truccato tre gare, per un valore complessivo di 3,5 milioni di euro nelle Asl piemontesi.

