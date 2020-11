Speranza | Evitiamo di commettere errori e leggerezze nelle vacanze

Giovanna2810194 : @UCarabinieri @ETROFACCOR @elenabonetti @_Carabinieri_ @MinisteroDifesa @CislNazionale @TelefonoRosaNaz… - cesarebrogi1 : RT @Lanf040264: #Speranza: 'Il #coprifuoco alle 22 resta anche la notte di #Natale'. Benissimo, così evitiamo quanto accaduto quest'estate… - ferne1908 : RT @Lanf040264: #Speranza: 'Il #coprifuoco alle 22 resta anche la notte di #Natale'. Benissimo, così evitiamo quanto accaduto quest'estate… - Lanf040264 : #Speranza: 'Il #coprifuoco alle 22 resta anche la notte di #Natale'. Benissimo, così evitiamo quanto accaduto ques… - stefano06383253 : evitiamo che venti un caso polio speranza boccia conte -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Evitiamo

Liberoquotidiano.it

I cittadini di Legnano percorrono le strade della città durante il primo giorno di "zona arancione" per la Lombardia facendo acquisti in previsione del Natale.I cittadini di Legnano percorrono le strade della città durante il primo giorno di "zona arancione" per la Lombardia facendo acquisti in previsione del Natale.