SEGA presenta ' Venus' | un prototipo di console portatile creato nel 1994

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 30 novembre 2020)ha recentemente festeggiato il suo 60° anniversario, offrendo ai fan una storia unica, inclusi nuovi video incentrati sulle variedello studio che sono state prodotte nel corso degli anni, e sfoggiando unche non è mai stato pubblicato. Il video pubblicato è sponsorizzato dal produttore diHiroyuki Miyazaki e porta i fan in un breve tour storico delle variedi, inclusa questa piattaforma che non ha mai visto la luce. Conosciuta internamente come, è stata così chiamata per mantenere la tendenza dia chiamare le suecome i pianeti. Naturalmente, soloSaturn ha dato poi il nome al prodotto finale. L'intero video offre una visione ...