Recovery Oceans | urgente un piano a tutela dell’ecosistema marino

(Di lunedì 30 novembre 2020) Ci eravamo promessi che dopo la pandemia tutto sarebbe stato diverso. Che ne saremmo usciti migliori, a partire dal rapporto con l’ambiente che ci circonda. Per settimane, mentre eravamo costretti nelle nostre case, abbiamo letto e visto immagini di una natura che in tutto il globo si riprendeva i suoi spazi, di cieli e fiumi più limpidi, di delfini, balene, caprioli e lupi che hanno cominciato a ripopolare zone divenute per loro inaccessibili a causa dell’eccessiva antropizzazione. Per questo risulta davvero una grande delusione constatare di quanto le previsioni relative alFund Italia (Next Generation UE) risultino ancora troppo timide e poco ambiziose rispetto alla transizione energetica promessa in Europa per fronteggiare l’aumento del surriscaldamento globale entro +1.5°C e i conseguenti impatti sul pianeta, misura necessaria e non più prorogabile. A ...