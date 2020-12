Polemica Covid-19 | medico ricoverato “bacchetta” Conte

Leggi su chedonna

(Di lunedì 30 novembre 2020)-19, nuova. Undi famiglia padovano, in terapia intensiva per aver contratto l’infezione, “accusa” il premier Giuseppe. Tutto lo sfogo in una lettera-19, scoppia una nuova. Il protagonista è uno dei tanti ricoverati in terapia intensiva. Ha contratto l’infezione da Coronavirus. Si tratta di Domenico Minasola,di famiglia, che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it