Mozione di sfiducia a Gallera, M5s e Pd: 'Un'amministrazione fallimentare' (Di lunedì 30 novembre 2020) Il capogruppo del M5s Lombardia Massimo De Rosaha confermato che domani il Movimento presenterà una Mozione in consiglio regionale per "chiedere un riassetto completo e un nuovo modello di sanità ... Leggi su globalist (Di lunedì 30 novembre 2020) Il capogruppo del M5s Lombardia Massimo De Rosaha confermato che domani il Movimento presenterà unain consiglio regionale per "chiedere un riassetto completo e un nuovo modello di sanità ...

fanpage : Sanità lombarda, trema la poltrona di Gallera - Affaritaliani : Gallera vince la mozione di sfiducia E il rimpasto si allontana (per ora) - parkeggio : @borghi_claudio @mariaederaM5S E provare a stanarli con una mozione di sfiducia al titolare MEF in ambo le Camere?… - infoitinterno : Serramanna, bagarre in aula: in arrivo una mozione di sfiducia per chiedere le dimissioni del sindaco Sergio Murgia - sardanews : Serramanna, bagarre in aula: in arrivo una mozione di sfiducia per chiedere le dimissioni del sindaco Sergio Murgia -

Ultime Notizie dalla rete : Mozione sfiducia Sudafrica: African NC mozione sfiducia presidente Ramaphosa | | Radio RTM Modica Radio RTM Modica Guardia pediatrica In consiglio chiesta la reperibilità

La mozione di M5s trasformata in odg della Commissione sanità La sfiducia all’assessore diventa ultimo punto e sempre in modo privato ...

Mozione di sfiducia a Gallera, M5s e Pd: "Un'amministrazione fallimentare"

La mozione di sfiducia all'assessore al Welfare sarà presentata domani in consiglio regionale della Lombardia, dal M5s, e il Pd ha già annunciato che la voteranno ...

La mozione di M5s trasformata in odg della Commissione sanità La sfiducia all’assessore diventa ultimo punto e sempre in modo privato ...La mozione di sfiducia all'assessore al Welfare sarà presentata domani in consiglio regionale della Lombardia, dal M5s, e il Pd ha già annunciato che la voteranno ...