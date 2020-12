Morte Maradona, parla il fratello Hugo: “Fate riposare Diego in pace. Ringrazio il popolo napoletano” (Di martedì 1 dicembre 2020) Il fratello di Diego Armando Maradona, Hugo, ha parlato brevemente ai microfoni di Radio Kiss Kiss, queste le sue parole: “Non ho voluto parlare prima di oggi per rispetto per Diego. Ogni giorno che passa il dolore è più grande. Facciamo riposare Diego in pace. Quello che ha fatto in campo lo ha fatto per tutti. Quello che ha fatto fuori è una questione privata, della famiglia. Ringrazio il popolo napoletano per l’amore e il rispetto che ha mostrato per Diego. Un trofeo dedicato a Diego? Me ne voglio occupare io da solo di questo trofeo, perché io lo conoscevo bene. Un abbraccio a tutti i napoletani. Sarebbe bellissimo organizzare un Trofeo in memoria ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) IldiArmando, hato brevemente ai microfoni di Radio Kiss Kiss, queste le sue parole: “Non ho volutore prima di oggi per rispetto per. Ogni giorno che passa il dolore è più grande. Facciamoin. Quello che ha fatto in campo lo ha fatto per tutti. Quello che ha fatto fuori è una questione privata, della famiglia.ilnapoletano per l’amore e il rispetto che ha mostrato per. Un trofeo dedicato a? Me ne voglio occupare io da solo di questo trofeo, perché io lo conoscevo bene. Un abbraccio a tutti i napoletani. Sarebbe bellissimo organizzare un Trofeo in memoria ...

NicolaPorro : A ????????’?????? ???? ??????`, il grillino #Morra insiste nelle offese alla presidente calabrese defunta, infilandoci dentro p… - Corriere : «Maradona cadde e picchiò la testa 7 giorni prima di morire: nessuno lo portò in ospedale» - Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - soulofmarch : Scusate ma hanno comunicato ai concorrenti la morte di Maradona ma non quella di Gigi Proietti? Io boh vabbè #gfvip - nonsoqualeusare : come da regolamento non avrebbero dovuto informare della morte di Maradona, come è successo anche nelle scorse ediz… -