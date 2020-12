Maltratta moglie e figli: arrestato 50enne (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma – È finito in carcere con l’accusa di Maltrattamenti in famiglia il 50enne fermato dalla Polizia di Stato la notte scorsa mentre si allontanava dalla casa del suocero dove, da alcuni giorni, si era rifugiata la moglie con i figli. La vicenda e’ iniziata alla fine del mese scorso quando l’uomo, per motivi ancora da definire, ha iniziato ad insultare la moglie anche davanti ai figli; la donna, impaurita da tale atteggiamento e per proteggere i figli, e’ andata ad abitare con loro nella casa dei genitori. L’escamotage non e’ servito: il 50enne piu’ volte, anche in piena notte, si e’ presentato sotto la nuova abitazione urlando minacce e insulti. Nei giorni scorsi l’uomo ha cercato un contatto anche sul posto di lavoro della ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma – È finito in carcere con l’accusa dimenti in famiglia ilfermato dalla Polizia di Stato la notte scorsa mentre si allontanava dalla casa del suocero dove, da alcuni giorni, si era rifugiata lacon i. La vicenda e’ iniziata alla fine del mese scorso quando l’uomo, per motivi ancora da definire, ha iniziato ad insultare laanche davanti ai; la donna, impaurita da tale atteggiamento e per proteggere i, e’ andata ad abitare con loro nella casa dei genitori. L’escamotage non e’ servito: ilpiu’ volte, anche in piena notte, si e’ presentato sotto la nuova abitazione urlando minacce e insulti. Nei giorni scorsi l’uomo ha cercato un contatto anche sul posto di lavoro della ...

