Madre 26enne uccide la figlia immergendola nell’acqua bollente | bimba muore in modo atroce

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 30 novembre 2020) Katie Crowder è unadi 26 anni di Mansfield, Inghilterra, indagata per aver ucciso lo scorso 6 marzo laGracie di soli 19 mesi. Il corpo della bambina presentava ustioni su oltre il 65% del corpo causate dall’acquain cui è stata lasciata dallaper diverso tempo. Attualmente sotto processo, la donna si dichiara innocente nonostante le prove a suo carico dimostrino il contrario. La prima versione dellaVerso le 6 del mattino del 6 marzo 2020 Katie Crowder sarebbe corsa presso l’abitazione dei genitori, con la figlioletta in braccio, urlando che la piccola era morta. Alla vista degli evidenti danni sulla cute, i nonni avrebbero chiamato i soccorsi, facendo il possibile per tenere in vita la piccola. Chiedendo però allache cosa avesse ...