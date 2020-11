Lagarde | pacchetto aiuti UE per “evitare peggioramento divergenze”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – “Con la crisi del coronavirus i livelli dei debiti sono saliti in tutti i Paesi dell’area euro. Tuttavia, alcuni Paesi sono entrati nella crisi disponendo di notevoli margini di manovra fiscale, altri con margini più ridotti”. Lo ha detto la Presidente della BCE Christine, nella videoconferenza EPC Thought Leadership Forum organizzata dallo European Policy Centre (EPC), sottolineando che “il lancio di alcuni interventi come il Next Generation EU, ovvero il Recovery Fund, ha permesso all’Europa di ridurre le differenze”. Grazi alle misure messe in campo su più livelli dalle autorità europee “tutti i Paesi dell’Unione hanno aumentato i volumi di debiti e di debito-Pil in risposta alla pandemia, sia quelli che avevano margini di bilancio, sia quelli che non li avevano”. E questa “è una novità”, ha rilevato la presidente della Bce, nel corso del ...