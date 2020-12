Il Torino riacciuffa il pari con Meité | 2-2 con la Sampdoria

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 30 novembre 2020) Finisce 2-2 la gara del lunedì pomeriggio tra. A passare in vantaggio sono stati i piemontesi con Belotti al 25?, all'attaccante avevano annullato col VAR l'iniziale vantaggio dopo appena 7? minuti. Ildella Samp arriva nella ripresa con Candreva al 54? prima dell'assist vincente a Quagliarella che ha portato i liguri a completare la rimonta al 63?. Dopo dieci minuti Meite con una zuccata vincente ha trovato la via definitiva per il pareggio regalando un punto preziosissimo ai granata.