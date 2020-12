Il Recovery Fund è morto, ucciso dalla sua Taskforce (Di lunedì 30 novembre 2020) Arriva la madre di tutte le Taskforce. La bomba Maradona delle commissioni governative. Quella che farà naufragare in barzelletta il piano per il Recovery Fund. Non bastava la tragica parentesi della commissione Colao, e poi la Taskforce sulla fake news, e poi il gruppo di regia sulla liquidità per le imprese, e poi la carnevalata a porte chiuse degli Stati Generali. Oggi a incaricarsi di scrivere il piano che dovrebbe farci accedere ai quattrini europei, ci sarà una "struttura piramidale" che resterà nel guinnes dei primati delle follie burocratiche. Solo a parlarne si viene colti da labirintite fulminante, ma proviamoci lo stesso. Al vertice della piramide, a guisa della Trinità, ci saranno i tre moschettieri Conte, Gualtieri e Patuanelli, i quali formeranno una "cabina politica" con i partiti della maggioranza, la ... Leggi su panorama (Di lunedì 30 novembre 2020) Arriva la madre di tutte le. La bomba Maradona delle commissioni governative. Quella che farà naufragare in barzelletta il piano per il. Non bastava la tragica parentesi della commissione Colao, e poi lasulla fake news, e poi il gruppo di regia sulla liquidità per le imprese, e poi la carnevalata a porte chiuse degli Stati Generali. Oggi a incaricarsi di scrivere il piano che dovrebbe farci accedere ai quattrini europei, ci sarà una "struttura piramidale" che resterà nel guinnes dei primati delle follie burocratiche. Solo a parlarne si viene colti da labirintite fulminante, ma proviamoci lo stesso. Al vertice della piramide, a guisa della Trinità, ci saranno i tre moschettieri Conte, Gualtieri e Patuanelli, i quali formeranno una "cabina politica" con i partiti della maggioranza, la ...

