HuffPost e l’adolescente che ‘confessa’ di esser stata vittima di stupro

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 30 novembre 2020) Le parole sono importanti. Sembrae la classica citazione spot del film di Nanni Moretti, ma diventa importantissima nel descrivere come televisioni, radio, giornali e portali di informazione raccontino determinati fatti di cronaca. E quando si parla di violenza, tutto devee pesato nel modo giusto e utilizzando termini corretti. Non è accaduto nella narrazione di un episodio di violenza sessuale accaduto in Emilia-Romagna, dove una 12enne è rimastadi un abuso da parte del cugino 23enne. E sulloRiccione, Huffington Post Italia ha utilizzato parole sbagliate. LEGGI ANCHE > Sei righe per raccontare la morte per Covid di una donna di 33 anni, 13 righe per descrivere la vita del marito Il titolo dell’articolo pubblicato sul sito di informazione diretto da Mattia Feltri – già al centro delle ...