Giappone più suicidi che morti per Covid (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo dieci anni di calo, durante la pandemia, sono tornati ad aumentare i suicidi in Giappone. Solo nel mese di ottobre 2.153 persone si sono tolte la vita. È un numero più alto del totale dei morti per Covid dall’inizio della pandemia che sono stati 2.050. Leggi su vanityfair (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo dieci anni di calo, durante la pandemia, sono tornati ad aumentare i suicidi in Giappone. Solo nel mese di ottobre 2.153 persone si sono tolte la vita. È un numero più alto del totale dei morti per Covid dall’inizio della pandemia che sono stati 2.050.

