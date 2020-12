GFVIP, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo dal kamasutra soft alla lite in sauna (Di lunedì 30 novembre 2020) Attrazione evidente e palese quella nata tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli che, seppur molti vicini, non riescono a far sbocciare il loro interesse. Gli amanti del reality sono in attesa che succeda qualcosa, ma la conduttrice ha posto dei paletti che a quanto pare non ha nessuna intenzione di violare, almeno all’interno della casa di Cinecittà. Negli ultimi giorni i due gieffini non hanno fatto altro che ricorrersi, cercarsi, per poi litigare. Da quando poi è entrata Giulia Salemi l’ex moglie di Briatore è certa che le attenzioni di Petrelli si siano spostate da lei alla vulcanica influencer. Protagonisti anche di un episodio che ha fatto irritare il Codacons, Elisabetta e Pierpaolo in seguito ad un gioco hanno simulato una posizione del kamasutra, pur ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Attrazione evidente e palese quella nata traPetrelli che, seppur molti vicini, non riescono a far sbocciare il loro interesse. Gli amanti del reality sono in attesa che succeda qualcosa, ma la conduttrice ha posto dei paletti che a quanto pare non ha nessuna intenzione di violare, almeno all’interno della casa di Cinecittà. Negli ultimi giorni i due gieffini non hanno fatto altro che ricorrersi, cercarsi, per poi litigare. Da quando poi è entrata Giulia Salemi l’ex moglie di Briatore è certa che le attenzioni di Petrelli si siano spostate da leivulcanica influencer. Protagonisti anche di un episodio che ha fatto irritare il Codacons,in seguito ad un gioco hanno simulato una posizione del, pur ...

