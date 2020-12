Fabrizio Corona | “Sono vivo e combatto per i miei diritti” – VIDEO

Leggi su viagginews

(Di lunedì 30 novembre 2020) In un breve, la difesa di, che rischia ancora il carcere:per i. Durissimo affondo in una breve dichiarazione ai cronisti da parte dell’ex paparazzo dei Vip,. L’uomo si è mostrato molto determinato e in unche è apparso anche sul suo profilo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com