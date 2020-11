Da Lucas Bravo (di «Emily in Paris») a Timothée Chalamet: ma quanto sono sexy gli attori francesi? (Di lunedì 30 novembre 2020) Diciamoci la verità, se abbiamo guardato tutta d’un fiato la prima stagione di Emily in Paris, la serie Tv ad alto tasso modaiolo disponibile su Netflix, è stato sicuramente per la trama leggera e frizzante e, naturalmente, per i meravigliosi outfit della protagonista interpretata da Lily Collins. Ma una bella spinta alla nostra addiction l’ha di certo fornita Gabriel alias Lucas Bravo, sexyssimo chef che abita proprio al piano di sotto (e di cui Emily, OVVIO, come tutte noi, s’ innamora perdutamente). Trentadue anni, physique du rôle, 180 cm di altezza, aitante, biondo e dallo sguardo sciogli calotte polari, l’attore e modello ha visto la sua popolarità aumentare vertiginosamente. Sportivo ma non solo, suona anche la chitarra e il pianoforte, oltre a essere un appassionato di fotografia. E la situazione sentimentale? Al momento nulla è stato dichiarato al riguardo. No news, good news dicono gli inglesi. Che noi traduciamo “a piede libero”, o meglio, “sotto a chi tocca”! Leggi su vanityfair (Di lunedì 30 novembre 2020) Diciamoci la verità, se abbiamo guardato tutta d’un fiato la prima stagione di Emily in Paris, la serie Tv ad alto tasso modaiolo disponibile su Netflix, è stato sicuramente per la trama leggera e frizzante e, naturalmente, per i meravigliosi outfit della protagonista interpretata da Lily Collins. Ma una bella spinta alla nostra addiction l’ha di certo fornita Gabriel alias Lucas Bravo, sexyssimo chef che abita proprio al piano di sotto (e di cui Emily, OVVIO, come tutte noi, s’ innamora perdutamente). Trentadue anni, physique du rôle, 180 cm di altezza, aitante, biondo e dallo sguardo sciogli calotte polari, l’attore e modello ha visto la sua popolarità aumentare vertiginosamente. Sportivo ma non solo, suona anche la chitarra e il pianoforte, oltre a essere un appassionato di fotografia. E la situazione sentimentale? Al momento nulla è stato dichiarato al riguardo. No news, good news dicono gli inglesi. Che noi traduciamo “a piede libero”, o meglio, “sotto a chi tocca”!

MatteoPrato : Per adesso la mia recensione alle prime 3 puntate di #EmilyInParis è la seguente: Gabriel, cioè Lucas Bravo. - cht_mathieu : @UniClermont @CLepiller06 @Adrien_wpt @Wilwilly1 @AlexisMonnet63 @RomainDe_ @droiteuniv @CharlesSauvenee… - auraconte : Lucas Bravo è veramente carino. Voto 10/10! - rycasdiary : Signore e signori, Lucas Bravo. Io penso di essermi innamorata. - lancignera : Lucas Bravo: il motivo per cui guardare Emily in Paris -

Ultime Notizie dalla rete : Lucas Bravo Da Lucas Bravo (di «Emily in Paris») a Timothée Chalamet: ma quanto sono sexy gli attori francesi? Vanity Fair Italia Lazio, Benitez: «Reina e Leiva mi parlano bene di Simone Inzaghi»

Rafa Benitez in una intervista a La Gazzetta dello Sport svela una curiosità su Simone Inzaghi, tecnico della Lazio «Il calcio per me è stato, è e sarà ...

Champions League, impresa dell’Atalanta ad Anfield. Inter k.o. e quasi fuori

Serata agrodolce per le due formazioni italiane impegnate nel quarto turno della fase a gironi di Champions League. L’Inter esce con le ossa rotte nel match casalingo contro il Real Madrid e vede orma ...

Rafa Benitez in una intervista a La Gazzetta dello Sport svela una curiosità su Simone Inzaghi, tecnico della Lazio «Il calcio per me è stato, è e sarà ...Serata agrodolce per le due formazioni italiane impegnate nel quarto turno della fase a gironi di Champions League. L’Inter esce con le ossa rotte nel match casalingo contro il Real Madrid e vede orma ...