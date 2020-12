Claudio Baglioni, dopo 7 anni esce ‘In Questa Storia Che è la Mia’, un concept con 14 inediti per 78 minuti di poesia (Di lunedì 30 novembre 2020) Venerdì prossimo uscirà “In Questa Storia che è la mia“, il nuovo disco di Claudio Baglioni, il sedicesimo disco realizzato in studio della sua straordinaria cinquantennale carriera a sette anni dal precedente “Con Voi”. Un bellissimo lavoro, come ci ha abituati Claudio: ‘pensato’, sofferto, elegante e curato in ogni minimo particolare, senza indugiare troppo con l’elettronica. Baglioni, un disco ‘difficile’ per chi presta l’orecchio ai prodotti dei talent Certo, si tratta di una lavoro che scava a fondo nell’universo ‘Baglioniano’ e dunque ‘difficile’ (forse non per i suoi numerosi fan), ma sicuramente ‘ostico’ per chi ha ormai sintonizzato l’orecchio sulle attuali frequenze musicali e liriche, spesso ovvie e tirate via. Insomma, un disco che ... Leggi su italiasera (Di lunedì 30 novembre 2020) Venerdì prossimo uscirà “Inche è la mia“, il nuovo disco di, il sedicesimo disco realizzato in studio della sua straordinaria cinquantennale carriera a settedal precedente “Con Voi”. Un bellissimo lavoro, come ci ha abituati: ‘pensato’, sofferto, elegante e curato in ogni minimo particolare, senza indugiare troppo con l’elettronica., un disco ‘difficile’ per chi presta l’orecchio ai prodotti dei talent Certo, si tratta di una lavoro che scava a fondo nell’universo ‘ano’ e dunque ‘difficile’ (forse non per i suoi numerosi fan), ma sicuramente ‘ostico’ per chi ha ormai sintonizzato l’orecchio sulle attuali frequenze musicali e liriche, spesso ovvie e tirate via. Insomma, un disco che ...

ClaudioBaglioni : Il video di IO NON SONO LÌ, il nuovo brano inedito di Claudio Baglioni, estratto da “In questa storia che è la mia”… - ClaudioBaglioni : IN QUESTA STORIA, CHE È LA MIA SPECIALE CLAUDIO BAGLIONI Giovedì 3 dicembre in diretta alle 21 su @RaiRadio2 e… - ClaudioBaglioni : IN QUESTA STORIA, CHE È LA MIA - SPECIALE CLAUDIO BAGLIONI Giovedì 3 dicembre in diretta alle 21, dalla sala A di… - Lindali98 : #NowPlaying Claudio Baglioni - E tu on #FastCast4u.com - escberrote : CLAUDIO BAGLIONI MI AMAVA -