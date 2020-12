Carmelo Traina di Visionary Days: "Per noi giovani il futuro è uno spazio reale di possibilità. Immaginarlo è un dovere" (Di lunedì 30 novembre 2020) Duemilacinquecento under 35 collegati da tutta Italia per immaginare e scrivere insieme il futuro, con dieci ore di brainstorming collettivo e un’Intelligenza Artificiale ad elaborare le loro proposte. È quanto accaduto il 21 novembre grazie alla quarta edizione (rigorosamente online) di “Visionary Days”, format generazionale che quest’anno ha scelto di rispondere alla domanda Quali Confini nel nuovo Mondo?. Al centro dell’evento digitale, dunque, la rivoluzione tecnologica, i flussi migratori e le trasformazioni legate alla globalizzazione che disegnano una nuova “geografia dei confini”: territoriali e sovra-territoriali, visibili e invisibili, tangibili e intangibili. Per approfondire i risultati del confronto, HuffPost ha dialogato con il Carmelo Traina, 25enne ingegnere, fondatore e presidente ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Duemilacinquecento under 35 collegati da tutta Italia per immaginare e scrivere insieme il, con dieci ore di brainstorming collettivo e un’Intelligenza Artificiale ad elaborare le loro proposte. È quanto accaduto il 21 novembre grazie alla quarta edizione (rigorosamente online) di “”, format generazionale che quest’anno ha scelto di rispondere alla domanda Quali Confini nel nuovo Mondo?. Al centro dell’evento digitale, dunque, la rivoluzione tecnologica, i flussi migratori e le trasformazioni legate alla globalizzazione che disegnano una nuova “geografia dei confini”: territoriali e sovra-territoriali, visibili e invisibili, tangibili e intangibili. Per approfondire i risultati del confronto, HuffPost ha dialogato con il, 25enne ingegnere, fondatore e presidente ...

HuffPostItalia : Carmelo Traina di Visionary Days: 'Per noi giovani il futuro è uno spazio reale di possibilità. Immaginarlo è un do… - VisionaryDays : RT @stati_generali: Cosa ci fanno 2.500 under 35 in streaming su Zoom e Youtube? Carmelo Traina ci spiega i @VisionaryDays - stati_generali : Cosa ci fanno 2.500 under 35 in streaming su Zoom e Youtube? Carmelo Traina ci spiega i @VisionaryDays… -

Ultime Notizie dalla rete : Carmelo Traina HTTP/1.1 Server Too Busy