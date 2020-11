Borse in rosso dopo novembre da record. Male Unicredit su nodo Mustier (Di lunedì 30 novembre 2020) I mercati azionari globali si apprestano a chiudere un novembre da record sulla speculazione della fine dell’emergenza sanitaria grazie ai vaccini Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 30 novembre 2020) I mercati azionari globali si apprestano a chiudere undasulla speculazione della fine dell’emergenza sanitaria grazie ai vaccini

Ultime Notizie dalla rete : Borse rosso Borse in rosso dopo novembre da record. Male Unicredit su nodo Mustier Il Sole 24 ORE Borsa Tokyo apre la settimana in rosso

Avvio di settimana col segno meno per la Borsa di Tokyo, dove prevalgono le prese di beneficio. L’indice Nikkei è sceso dello 0,79% a 26.433,62 punti mentre il più ampio indice Topix ha perso l’1,77% ...

Pioggia di vendite a Tokyo. Debole il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Avvio di settimana in ribasso per la Borsa di Tokyo, che accusa una flessione dello 0,79% sul Nikkei 225, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniz ...

Avvio di settimana col segno meno per la Borsa di Tokyo, dove prevalgono le prese di beneficio. L'indice Nikkei è sceso dello 0,79% a 26.433,62 punti mentre il più ampio indice Topix ha perso l'1,77%